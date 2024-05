Am Montag wird die andere Seite in der Uferstraße in Havelberg abgefräst.

Havelberg. - Zügig voran gehen die Bauarbeiten in der Havelberger Uferstraße. So ist in relativ kurzer Zeit der Fahrbahnabschnitt von der Sandauer in Richtung Steintorbrücke bis auf Höhe Rossmann fertiggestellt worden.