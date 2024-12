Die Fraktion der bürgerlichen Mitte des Stadtrates Havelberg nimmt Stellung zur Aussage der AfD in Bezug auf die Personalie im Aufsichtsrat der Stadtwerke.

Das Rathaus in Havelberg.

Havelberg. - Die Aussage des Fraktionsvorsitzenden der AfD, Sebastian Heldt, zur Abberufung des Stadtratsmitgliedes Rolf Scheider (fraktionslos) aus dem Aufsichtsrat der Stadtwerke in der Volksstimme vom 14. Dezember kann die Fraktion der bürgerlichen Mitte nicht nachvollziehen. Das sagt deren Vorsitzender Sven Hetke. Im Gespräch mit der Volksstimme berichtet er am Montag, dass es sehr wohl im nicht öffentlichen Teil der Ratssitzung am vergangenen Donnerstagabend eine Begründung gegeben habe.