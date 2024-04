Seit Donnerstagnachmittag hat er an der Ecke Pritzwalker-/Lindenstraße in Havelberg geöffnet: der Pop-Up-Store von Eileen Wolff (links) und Maria Baeckler.

Havelberg. - Diese Geschäftsidee ist ganz neu in Havelberg. Seit Donnerstag gibt es einen sogenannten Pop-Up-Store in der Stadt. Er befindet sich an der Ecke Pritzwalker-/Lindenstraße in den Räumen seines Vorgängers: der Wohnidee 24. Eileen Wolff und Maria Baeckler haben in dem Laden das Sagen. Nur einige Tage benötigten sie, um die Räume entsprechend ihren Vorstellungen einzurichten und auszugestalten. Wobei sie sich auch über Unterstützung aus ihren Familien und von Freunden erfreuten. Diese helfen auch jetzt noch zum Teil mit aus, wenn sie gebraucht werden.