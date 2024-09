Blütenfest und Bootskorso sorgen für tollen Abend in Havelberg. Den Auftakt macht das Fischerstechen an der Spülinsel. Buntes Treiben herrscht in der Uferstraße.

Havelberg. - Die Havel und der Havelberger Winterhafen erstrahlten in buntem Lichterglanz. Das lag hauptsächlich an den mit den verschiedensten Leuchtmitteln geschmückten Booten, die sich am bereits fast dunklen Sonnabend am Bootskorso beteiligten. Wenn das offizielle Zählergebnis stimmt, dann waren es exakt 99 schwimmende Gefährte, die das Wasser zu einer Festmeile machten. Bis zur 100 fehlte somit nur eine Zahl. Vielleicht war dieses Boot aber auch einfach nur übersehen worden...