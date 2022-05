Havelberger Domdach: Ende der Bauarbeiten für Frühjahr 2022 geplant

Ralf Lindemann von der Kulturstiftung Sachsen-Anhalt stellt ein Bauende am Havelberger Dom in Aussicht. Ein weiteres Projekt soll folgen.

Havelberg - Was lange währt, wird endlich gut. So oder so ähnlich könnte man die Sanierungsarbeiten am Havelberger Dom bezeichnen, an dessen Dach seit mehr als zweieinhalb Jahren gearbeitet wird.