Auf den neuen Infotafeln in der Stadt läuft bisher nur ein Imagefilm. Das soll sich ändern. Was dann zu sehen sein wird.

Sybille und Helmut Draber schauen sich auf dem Markt in Havelberg die neue multimediale Infotafel an.

Havelberg. - Neugierig schauen Havelberger und Besucher derzeit auf die neuen multimedialen Infotafeln, die in der Hansestadt unter anderem am Rathaus aufgebaut worden sind. „Neugierig bleiben... Hier entdecken Sie bald mehr“, ist auf dem großen Bildschirm zu lesen. Was erwartet Einheimische und Gäste demnächst?