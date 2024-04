Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Havelberg. - Mit einer außerplanmäßigen Sitzung des Stadtrates Havelberg sollte per Haushaltsbeschluss gesperrtes Geld am Donnerstag doch noch frei gegeben werden für schon länger geplante Investitionen in den Tourismus. Doch das hat nur in einem Teil geklappt.