Verbandsgemeinderat lehnte auf Sitzung in Schönhausen zwar etliche Sparvorschläge der Kämmerei ab, die Horte in Schollene und Kamern werden aber geschlossen.

Wuster Eltern demonstrieren vor der Verbandsratssitzung vor dem Bürgerzentrum in Schönhausen gegen die beabsichtigte Schließung des Hortes in ihrem Ort.

Elbe-Havel-Land. - Die Themen der Sitzung vom Verbandsgemeinderat in Schönhausen bargen allerhand Zündstoff in sich: Es ging um etliche Kürzungen im Haushaltsentwurf für 2026. Gestrichen werden sollten freiwillige Leistungen in Grundschulen, Horten und Kitas.