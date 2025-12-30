Pächter für Gaststätte gefunden Hotel in Havelberg bald wieder mit Restaurant
Nach dem Betreiberwechsel im Hotel „Am Hafen“ an der Uferpromenade in Havelberg zieht im neuen Jahr ein neuer Gastwirt ein. Was ist geplant?
30.12.2025, 17:46
Havelberg. - Im Sommer dieses Jahres haben Agnieszka und Markus Hinz das Hotel „Am Hafen“ in Havelberg übernommen. Mit dem Ziel, dem einige Monate leerstehenden Haus wieder Leben einzuhauchen. Mit der Wiedereröffnung des Hotels pünktlich zu Bootskorso und Pferdemarkt, war der erste Schritt geschafft. Nun soll im neuen Jahr der nächste folgen. Denn für Restaurant und Eisdiele haben die beiden Havelberger einen Pächter gefunden. Auch wenn sie sich damit auch eine Konkurrenz schaffen, freuen sie sich auf diesen Neustart an der beliebten Uferpromenade.