  4. Sporthalle im Kreis Stendal bleibt länger zu: Weil Ersatzteile fehlen: Wann diese große Sporthalle im Kreis Stendal für Vereine und Schüler wieder offen ist

Die für Februar geplante Wiedereröffnung der Mehrzweckhalle im Norden des Kreises Stendal verschiebt sich. Das sind die neuesten Information zum Zeitplan und dem Grund.

Von Victoria Barnack 29.01.2026, 19:26
Die Sporthalle an der Sekundarschule in Osterburg ist gesperrt.
Osterburg. - Anders als zuletzt berichtet, wird die Sporthalle an der Sekundarschule „Karl Marx“ nach den Winterferien im Februar noch nicht wieder nutzbar sein. Darüber hat der Landkreis kurzfristig informiert. Demnach verschiebt sich die Wiedereröffnung der sanierungsbedürftigen Halle um rund zwei Monate.