Cricket-WM in Indien und Sri Lanka Magdeburger Cricket-Mannschaft zeigt den in Indien so beliebten Sport
Cricket ist hinter Fußball der zweitbeliebteste Sport der Welt. Ganze 2,5 Milliarden Fans hat der Sport weltweit. Auf Sri Lanka und in Indien findet gerade die Cricket-Weltmeisterschaft. Auch in Magdeburg wird dieser Sport betrieben.
27.02.2026, 19:00
Magdeburg - An der Universität in Magdeburg wird regelmäßig Cricket gespielt. Besonders bei Studenten aus Indien ist die Sportart beliebt. Was Cricket ausmacht und warum sie auch im Elbauenpark trainieren.