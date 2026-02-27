weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Cricket-WM in Indien und Sri Lanka: Magdeburger Cricket-Mannschaft zeigt den in Indien so beliebten Sport

Cricket ist hinter Fußball der zweitbeliebteste Sport der Welt. Ganze 2,5 Milliarden Fans hat der Sport weltweit. Auf Sri Lanka und in Indien findet gerade die Cricket-Weltmeisterschaft. Auch in Magdeburg wird dieser Sport betrieben.

Von Victor Herrmann 27.02.2026, 19:00
Farhad Billimoria ist Trainer und Abteilungsleiter der Sportart Cricket des Universitätsportclubs Magdeburg.
Farhad Billimoria ist Trainer und Abteilungsleiter der Sportart Cricket des Universitätsportclubs Magdeburg. Foto: Victor Herrmann

Magdeburg - An der Universität in Magdeburg wird regelmäßig Cricket gespielt. Besonders bei Studenten aus Indien ist die Sportart beliebt. Was Cricket ausmacht und warum sie auch im Elbauenpark trainieren.