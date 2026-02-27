Cricket-WM in Indien und Sri Lanka Magdeburger Cricket-Mannschaft zeigt den in Indien so beliebten Sport

Cricket ist hinter Fußball der zweitbeliebteste Sport der Welt. Ganze 2,5 Milliarden Fans hat der Sport weltweit. Auf Sri Lanka und in Indien findet gerade die Cricket-Weltmeisterschaft. Auch in Magdeburg wird dieser Sport betrieben.