In der Freien Schule in Kamern lernen die Kinder, dass schon vor dem Zeitalter der Laptops mit verschiedenen Materialien und Maschinen geschrieben wurde.

Kamern. - Medien und die Geschichte der Schreibgeräte standen für die Kinder der Freien Schule in Kamern auf dem Wochenplan. Nancy Lewerken aus dem Pädagogenteam erläuterte, wie die Geschichte des Schreibens beim Papyrus anfing. Buchdruck und Maschinenschreiben hatten die Mädchen und Jungen bereits selbst ausprobieren können. In der Schule und zu Hause, ohne Internet und Laptop geht heute nichts mehr. Deshalb lernen die Grundschüler den sinnvollen Umgang auch mit der KI.

Um sich selbst zu testen, wie viel Zeit man mit Musik, Netz und Geräten verbringt, führen die Kinder ein Medientagebuch und übernehmen selbst die Auswertung.

Wie umständlich es ist, Blätter gleichzeitig zu beschreiben, stellten sie beim Tippen auf Schreibmaschinen aus den vergangenen Jahrzehnten fest. Sie staunten, wie wenig auf eine Diskette passte. Interessant war, dass es Konrad Zuse aus Deutschland war, der als Erfinder des Computers gilt und somit die Grundlagen für die aktuellen Smartphones schuf. Wie findet man sich unter Milliarden von Seiten im Internet zurecht? Die Kinder wussten schon, dass man aufpasst, was man im Netz schreibt. Eine interessante Frage stellten die Kinder: „Was ist, wenn alle Computer gleichzeitig kaputt sind?“ Die Testfrage an die KI konnten die Kinder gut überprüfen, denn wo der Kamernsche See zu finden ist, wissen sie. Dass es fast ohne Medien auch schön sein kann, berichtete Martha: „Diese Woche war ich oft draußen im Schnee und habe gar keine mp3-Musik gehört, aber es gab Fernsehen und Kino in Stendal.“