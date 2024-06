An der Kirche in Schönhausen ist die Überlebenschance für die Vogelbrut gestiegen. Aus dem Nest gefallene Vögel werden gerettet und von Menschen im Kreis Stendal aufgezogen.

Yvonne Falcke und Danuta Lorr (von links) prüfen die Netze für die Vogelrettung an der Kirche in Schönhausen.

Schönhausen. - Ein ungewohnter Anblick zeigt sich seit ein paar Tagen an der Kirche in Schönhausen. Neben dem Eingang und an einer weiteren Stelle befinden sich gespannte Netze. Sie stören das Gesamtbild keineswegs, stattdessen fügen sie sich harmonisch ein. Was wollen Leute aus dem Landkreis Stendal damit für den Vogelschutz erreichen?