Vierte Auflage der Lichterfahrt der Dorfvereine im Elbe-Havel-Land erlebt einen ungeahnten Zuspruch.

Zaungäste kurz vor dem Ortsausgang in Neukamern: Karl-Hartwig und Angela Däbler sowie Jana, Kalle und Benjamin Menn (von links) schauten dem Tross der Lichterfahrt am Lagerfeuer zu.

Neukamern/Wulkau. - Wenn es auf Weihnachten zugeht, ist es bei Ingo Hünemörder in Neukamern seit dem Corona-Jahr 2022 schöne Tradition, eine Lichterfahrt zu veranstalten. Dazu laden seitdem die Ortsvereine Neukamern und Wulkau ein. Und die Resonanz wächst stetig, vor allem in diesem Jahr, wie Ingo Hünemörder informierte.