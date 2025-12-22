Tradition seit Dezember 2022 Im Lichtermeer von Neukamern nach Wulkau
Vierte Auflage der Lichterfahrt der Dorfvereine im Elbe-Havel-Land erlebt einen ungeahnten Zuspruch.
Aktualisiert: 22.12.2025, 16:53
Neukamern/Wulkau. - Wenn es auf Weihnachten zugeht, ist es bei Ingo Hünemörder in Neukamern seit dem Corona-Jahr 2022 schöne Tradition, eine Lichterfahrt zu veranstalten. Dazu laden seitdem die Ortsvereine Neukamern und Wulkau ein. Und die Resonanz wächst stetig, vor allem in diesem Jahr, wie Ingo Hünemörder informierte.