So reagiert die Verwaltung der Stadt Braucht Burg einen Weihnachtsmarkt in der Innenstadt: Die Meinung der Bewohner ist eindeutig
In der Weihnachtszeit in der Innenstadt von Burg an Ständen verweilen, Bratwurst und Glühwein genießen. Solch ein Angebot suchen Bewohner bislang vergebens. Dabei stehen Buden hoch im Kurs.
22.12.2025, 18:17
Burg - Die Altstadtweihnacht in Burg hat Hunderte Besucher mobilisiert. Der Weihnachtsmarkt ist die einzige Aktion in der Vorweihnachtszeit in der Kreisstadt. Bewohner wünschen sich Buden in der Schartauer Straße.