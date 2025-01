34. Riesenpfannkuchenlauf: Sportler aus nah und fern laufen am Dreikönigstag in Sandau im Landkreis Stendal um Pokale, Medaillen und eine süße Belohnung.

Sandau. - Das Organisationsteam hatte für den 34. Riesenpfannkuchenlauf in Sandau zum Start alles bestens vorbereitet. Die Strecken waren zuvor getestet worden. Rechtzeitig für Lauf und Wanderung im Landkreis Stendal gab es Sonne und blauen Himmel. Warum kommen so viele Läufer in den kleinen Ort an der Elbe, sind es nur die Pokale?