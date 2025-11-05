Umbauarbeiten im Einkaufszentrum beginnen Neues E-Center im Florapark: Edeka kündigt Eröffnung an
Die Umbauarbeiten für das neue E-Center im Magdeburger Einkaufszentrum Florapark haben begonnen. Das Handelsunternehmen hat jetzt die Eröffnung angekündigt.
Aktualisiert: 05.11.2025, 18:55
Magdeburg. - Viele Monate herrschte Ungewissheit bei Mietern und Kunden des Magdeburger Einkaufszentrums Florapark. Seit dem Auszug des insolventen Real-Warenhauses fehlte ein wichtiger Ankermieter. Nun haben die Umbauarbeiten für ein neues E-Center als zentrale Einkaufsmöglichkeit begonnen.