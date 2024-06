313 Pedalritter beteiligen sich aktuell am Stadtradeln in Havelberg. Mitmachen ist immer noch nöglich. Eine Gemeinde in Oberbayern beobachtet, was die Hansestadt schafft.

Havelberg. - Die 30.000 Kilometer Marke beim Stadtradeln in Havelberg wurde noch am Sonntagabend geknackt. Von Dienstag an sind es noch sechs Tage, an denen jeder auf dem Fahrrad zurückgelegte Kilometer zählt. Mitternacht am Sonntag, 23. Juni, ist Schluss. Dann ist der 21-tägige Aktionszeitraum für die Hansestadt vorbei.