Havelberg - Zu gern würden die Havelberger Stadträte darauf verzichten, Steuern zu erhöhen. Doch bleibt ihnen keine andere Wahl, wollen sie sich die Option, Gelder aus dem Ausgleichsstock des Landes für die Haushaltskonsolidierung zu erhalten, sichern.

Der Haupt- und Finanzausschuss hatte am Montagabend zwei Beschlussvorlagen auf dem Tisch. Die eine betrifft die Grundsteuern A und B und die Gewerbesteuer, die andere die Hundesteuer. Zu beiden hat die Stadt die Auflage erhalten, sie auf ein „Mindestmaß“ anzugleichen, um nach dem Finanzausgleichsgesetz antragsberechtigt auf Gelder aus dem Ausgleichsstock zu sein. Im Konsolidierungskonzept hat der Stadtrat dies beschlossen. Nun folgt die Umsetzung.

Eigenheimbesitzer zahlen gut 30 Euro mehr im Jahr

Bei der Grundsteuer B für Grundstückseigentümer soll der Hebesatz auf 450 vom Hundert ansteigen. Bisher liegt er bei 411. Für einen Eigenheimbesitzer, der bisher 350 Euro Grundsteuer pro Jahr bezahlt hat, macht das ein Plus von 33 Euro im Jahr aus, nannte der neue Kämmerer Philipp Morgenroth ein Beispiel.

Die Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe soll von 363 auf 390 vom Hundert steigen. Die Gewerbesteuer von 350 auf 390. Wer jetzt zum Beispiel 2500 Euro Gewerbesteuer bezahlt, muss ab dem nächsten Jahr 285 Euro mehr bezahlen.

Das Steueraufkommen nach den bisherigen Hebesätzen würde im Haushalt ein Plus von insgesamt knapp 263.000 Euro ausmachen, wobei der größte Anteil bei der Gewerbesteuer mit knapp 192.500 Euro liegt. Bürgermeister Mathias Bölt (parteilos) machte deutlich, dass das kein Vorschlag der Verwaltung ist, sondern vielmehr die Forderung des Landes beziehungsweise der Kommunalaufsicht in Hinblick auf die Haushaltskonsolidierung. Das Defizit bei den Einnahmen und Ausgaben beträgt in diesem Jahr rund 1,9 Millionen Euro – an einen Ausgleich ist auch mit einem Plus bei den Steuern nicht zu denken.

Stadträte befürchten Kaufkraftverlust

Ratsmitglied Herbert Luksch (Linke) gab in der Diskussion zu verstehen, dass er nicht zustimmen werde. „Neues Gewerbe anzusiedeln ist schwer, es zu halten aber auch. Eine Steuererhöhung ist ein falsches Signal“, sagte er und regte an, nach weiteren Einsparmöglichkeiten zu suchen. Beispiele dafür nannte er allerdings nicht. Sven Hetke (SPD) sprach ebenfalls die Situation in der wirtschaftlich schwachen Region an. „Die Summe der Mehrerträge im Haushalt bedeutet am Ende einen Kaufkraftverlust für die Region. Den Bürgern und Firmen steht weniger Geld zur Verfügung.“ Dennoch werde er die „bittere Pille schlucken und den Finger für diesen Beschluss heben“, um für die Stadt die Möglichkeit aufrecht zu erhalten, Gelder aus dem Ausgleichsstock zu erhalten. Allerdings könne mit diesem Geld nicht fest gerechnet werden, denn das Land macht in einer Klausel darauf aufmerksam, dass die Zahlung an Kommunen abhängig vom Landeshaushalt ist, gab er zu bedenken. Martin Schröder (Bündnis Stadt-Land) sagte, dass die Steuern von 2017 stammen. „Diesen Stand können wir nicht ewig halten.“

Bei der Abstimmung votierten sechs Ausschussmitglieder für die Steuererhöhung, es gab eine Gegenstimme und eine Enthaltung. Die Hundesteuer, wo künftig zehn Euro mehr für jeden ersten Hund gezahlt werden sollen, wurde einstimmig angenommen. Der Stadtrat beschließt am 5. Oktober dazu.

Die Steuereinnahmen aktuell und künftig

Das Steuer-Ist-Aufkommen soll sich mit den neuen Hebesätzen in Havelberg wie folgt verändern:

Grundsteuer A: Ist 94.012 Euro, Neu 101.005 Euro, das ergibt ein Plus von 6992 Euro.

Grundsteuer B: Ist 668.700 Euro, Neu 732.153 Euro, Plus 63.453 Euro.

Gewerbesteuer: Ist 1.684.350 Euro, Neu 1.876.847 Euro, Plus 192.497 Euro.