Die Kompetenzstelle Fledermausschutz Sachsen-Anhalt will die fliegenden Säugetiere besser schützen. Deshalb gibt es einen Vorschlag für die Regionalplanung.

In Havelberg steht die Frage: Fledermäuse oder Windpark?

Havelberg. - Wenn im Stadtrat Havelberg am Donnerstag, 28. November, ab 19 Uhr im Rathaus der Aufstellungsbeschluss für den Flächennutzungsplan Thema ist, geht es zugleich um die Ausweisung von Sonderflächen für die Nutzung erneuerbarer Energien. Windkraft und Solar sind im Norden der Hansestadt in einem Energiepark vorgesehen. Auch im Stadtwald. Das kollidiert mit dem Fledermausrevier, das dort über fast 30 Jahre entwickelt wurde und laut Kompetenzstelle für Fledermausschutz des Landes Sachsen-Anhalt einen europaweit bedeutenden Stellenwert besitzt. Deshalb schlägt sie vor, den Norden Havelbergs als Vorrangfläche für Natur und Landschaft in den Regionalen Entwicklungsplan aufzunehmen.