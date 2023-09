Havelberg - Hausmesse am Freitag im Havelberger Schüler-Institut für Technik und angewandte Informatik (SITI). Den ganzen Tag lang. Junge Erfinder stellten dabei ihre neuesten Projekte und Schülerfirmen ihre aktuellen Produkte vor.

Eines der anspruchsvollsten Projekte gab es im Lego- und Roboter-Kabinett zu bestaunen. Mit echten Hühnereiern.

Denn solche zu greifen und zu transportieren, zum Beispiel um sie punktgenau in bereitgestellten Eierbechern unterzubringen, war dem Industrieroboter KUKA „beigebracht“ worden. Konkret von den beiden Sechstklässlern Elio und Elmar, die sich vor einigen Wochen bei einer Ideenkonferenz im Schüler-Institut bereit erklärt hatten, sich an diesem Projekt zu versuchen. Fachliche Hilfe erhielten sie dabei vom SITI-Chef Hannes König, doch die Entwicklung des Ganzen lief allein in den beiden Köpfen der Jungen ab. Eine Zeichnung nach der anderen fertigten sie an und probierten ihre Entwicklungen immer wieder von Neuem aus. Erst mit Lego, dann mit Dingen aus dem 3D-Drucker. Bis dann alles nach ihren Vorstellungen ablief. Und ebenso nach denen von Hannes König. So konnten die beiden Jungen am Freitag mit Recht stolz auf ihre Erfindung sein und sich letztlich auch über eine Zuwendung dafür von der Jury freuen. Zehn Frauen und Männer aus der Industrie und Wirtschaft hatten sich bereit erklärt, 16 für die Messe angemeldete neue Projekte von Mitgliedern des Schüler-Institutes zu bewerten und die besten davon auszuzeichnen.

Neuntkässler aus dem Gymnasium helfen am Messetag

Hannes König freute sich, um die 70 Personen zum zunächst nichtöffentlichen Teil des Tages begrüßen zu können. Darunter um die 30 geladene Gäste sowie 27 junge Mitglieder des Schüler-Institutes und elf Helfer aus der Klasse 9.2 des gymnasialen Schulteils im Havelberger Schulzentrum.

Zu den geladenen Gästen gehörte unter anderem Heinz Paul vom Erfinderzentrum Sachsen-Anhalt und Geschäftsführer dieser GmbH sowie Projektmanager bei der Technologietransfer und Innovationsförderung Magdeburg. Er war mit seiner Frau zum Hausmessetag des Schüler-Institutes gekommen. Beide zeigten sich unter anderem sehr beeindruckt von den Schülerarbeiten in der Lego-Werkstatt und führten eine ganze Reihe von Gesprächen mit den jungen Erfindern. „Wir finden es einfach großartig, was hier in Havelberg gemacht wird. Hier würden sich mit Sicherheit auch meine Enkel sehr wohl fühlen“, kommentierte Heinz Paul und fügte dazu an: „Aber leider wohnen beide zu weit weg.“

Hannes König nutzte die Gelegenheit am Freitag auch dazu, um all den geladenen Gästen in der Aula des Schulzentrums Danke zu sagen für ihre Spenden und die anderweitige großartige Unterstützung des Schüler-Institutes in dessen sehr schwierigem Jahr 2022 – vor allem in finanzieller Hinsicht.

Junger Besucher in Uniform

Zur Freude vieler Mitglieder und der Betreuer im SITI war zur Hausmesse mit Felix Klitscher auch ein alter Bekannter zu Besuch gekommen. In Uniform, denn Felix Klitscher, der in Damerow zu Hause ist, verrichtet gegenwärtig Dienst bei der Bundeswehr in Hessen und hat es dort bislang zum Obergefreiten gebracht.

„Bis 2022 habe ich hier im SITI noch in einer Schülerfirma gearbeitet und habe mich sehr darauf gefreut, die offenen Türen heute im Schüler-Institut zu nutzen, um zu sehen, was aus der Einrichtung in gut einem Jahr geworden ist. Und ich finde es gut, dass die komplizierte Situation aus 2022 jetzt überstanden ist und wieder ganz normal gearbeitet werden kann“, sagte Felix Klitscher. Und setzte sich gleich danach auch an einen PC, um im Spieldesign etwas auszuprobieren.

„Schade allerdings ist, dass andere frühere Absolventen des Schüler-Institutes sich hier nicht zum Tag der offenen Tür haben sehen lassen“, befand er. „Ich bin leider wohl der einzige.“ Gesprächspartner fand Felix Klitscher aber trotzdem genug.

25-Jahr-Feier im Juni 2024

Bei der Auswertung der Messe in der Aula des Schulzentrums blickte Hannes König auch schon etwas voraus, und zwar auf die nächste und dann auch um einiges in ihrem Umfang größer ausfallenden Hausmesse im Jahr 2024. Denn mit dieser feiert das Havelberger Schüler-Institut dann zugleich sein 25-jähriges Bestehen. Auch den Termin dafür gab der SITI-Chef schon einmal zum Vormerken bekannt. Es ist Freitag, der 7. Juni.

Für ihre Lego-Projekte wurden Paul, John und Ole bei der Preisverleihung in der Aula des Schulzentrums geehrt. Foto: Dieter Haase

Vier neue Mitglieder im Erfinderclub

Vor der Benennung der Preisträger der Hausmesse nahm er noch einige andere Ehrungen und Ernennungen vor. Unter anderem für die Aufnahme in den Havelberger Erfinderclub, in dem nur Mitglied werden kann, wer schon selbst eine Erfindung erfolgreich zustande gebracht hat. So können sich Elio und Elmar nunmehr als Mitglieder im Havelberger Erfinderclub bezeichnen, ebenso Helen und Julius, die jeweils die Aufnahmeurkunde dafür in Empfang nehmen konnten und im Anschluss von den Juroren für ihre Projekte auch noch jeweils prämiert wurden.

Einen Sonderpreis in Form von jeweils einem Legobaukasten erhielten alle Mitglieder, die beim Lego-Bau Hervorragendes geleistet haben.

Und über einen Sonderpreis konnte sich auch das Team freuen, das mit großem Fleiß, die Fragebögen für die Bus-Umfrage des Havelberger Vereins „Sachen machen“ ausgewertet hat: Vivien, Nele, Maria, Emmy und Felix.