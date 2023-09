In Schönhausen startet am Montag, 11. September, der dritte Bauabschnitt bei der Sanierung der Ortsdurchfahrt. Dann ist die B107 zwischen Hohengöhren und Schönhausen voll gesperrt, es gilt wieder die alte Umleitung über die B188 und Klietz.

In Schönhausen wird ab 11. September dritter Bauabschnitt saniert

Der Fußgängerüberweg an der Sparkasse wurde beim zweiten Bauabschnitt erneuert.

Schönhausen - Wie geplant startet am Montag, 11. September, der dritte Bauabschnitt der Sanierung der Ortsdurchfahrt in Schönhausen. Die Bundesstraße wird dazu zwischen Hohengöhren und Schönhausen voll gesperrt. Freie Fahrt haben lediglich Anwohner der Schönhauser Bahnhofstraße, teilte Pressesprecher Andreas Tempelhof vom Infrastrukturministerium aus Magdeburg auf Nachfrage mit. Die überörtliche Umleitung bleibt – umgeleitet wird über Klietz, den Wuster Damm, die B188 und Fischbeck.

Der dritte Bauabschnitt umfasst laut Planung die nördliche und südliche Rampe der Bahnbrücke. Bei weiteren Abschnitten werden noch die Fahrbahn der Bundesstraße bis Hohengöhren, die Kreuzung vor der Ortschaft sowie der Radweg im Bereich der Bahnbrückenrampen saniert.

NP-Markt ist immer erreichbar

Von Fischbeck aus kann man mit dem Auto bis zur ersten Einfahrt des Schönhauser NP-Marktes fahren. Mit dem öffentlichen Personennahverkehr ist zudem alles abgestimmt. Der Radverkehr wird über den Elbdeich umgeleitet.

Diese Bauarbeiten bereiten Anwohnern in der Bismarckstraße Sorgen. Nach den Erfahrungen der vergangenen Monate, wo die normalerweise nur für den innerörtlichen Verkehr gedachte Umleitung auch von vielen anderen Fahrzeugführern genutzt wurde, befürchten sie wieder schwere Lkw, Traktoren und Wohnwagen mitten im Dorf. „Wir haben hier bei uns in der Bismarckstraße viele Fahrzeuge mit fremden Kennzeichen gesehen, sogar Holzlaster sind durchgefahren“, berichtet eine Frau aus der Bismarckstraße am Volksstimme-Telefon.

Mit Blick darauf, dass sich im Bürgerzentrum die Verwaltung, Ärzte und Physiotherapie befinden und somit viele Bürger dort ein- und ausgehen und Schulkinder von der Bushaltestelle aus über die Straße müssen, hat sie arge Bedenken für die Sicherheit der Fußgänger. Ihrer Ansicht nach müssten die Umleitungsschilder noch deutlicher an den Bundesstraßen darauf aufmerksam machen, dass die Durchfahrt durch Schönhausen nicht möglich ist. „Außerdem sollte die Polizei kontrollieren, ob die Fahrzeuge, die hier durch unsere Straße fahren, auch wirklich dazu berechtigt sind. Bei großen Lkw und Wohnwagen kann ich das nicht glauben.“