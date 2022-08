In Wust heißt es zum Oktoberfest bald wieder „O’zapft is!“

Nach drei Jahren Zwangspause gibt es in diesem Jahr wieder ein Oktoberfest in Wust. Und das schon zum 15. Mal.

Wust - „O’zapft is!“ heißt es in diesem Jahr wieder in Wust. Nach drei Jahren Zwangspause wegen Corona kann in der Baracke auf dem Sportplatz gefeiert werden. Dort öffnen sich die Türen zum 15. Wuster Oktoberfest – übrigens dem einzigen in der Umgebung.