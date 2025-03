Statt bisher einem gibt es nunmehr drei Ostereierbäume in Wulkau. Denn die große Weide vorm Haus von Anke Ziegler ist in die Jahre gekommen und teils schon recht morsch, weshalb in dieser nur noch Eier-Girlanden aufgehängt wurden. Diese rasch aufzuhängenden Girlanden stammen noch aus der Corona-Zeit, als Helfer rar waren. Die beiden Bäumchen daneben sind inzwischen schon so groß, dass sie ebenfalls als Eierbäume dienen können.

