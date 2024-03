Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Nitzow. - Ein Herz für Tiere zeigen die Mitglieder der Jugendfeuerwehr in Nitzow. Bis zum Sonntag, 24. März, wollen sie eine Spendenaktion für das Tierheim Herzsprung unterstützen und bitten dafür um die Hilfe der Bürger. Was alles gesammelt wird, steht unter diesem Artikel. Wer helfen möchte, kann seine Sach- und Futterspenden in einer Gartenbox Hinter den Höfen 8c in Nitzow ablegen.