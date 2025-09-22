251 junge Soldaten geloben in Havelberg, dem Staat zu dienen und Recht und Freiheit tapfer zu verteidigen. In unruhigen Zeiten hat das eine besondere Bedeutung.

Auf ihre jeweilige Truppenfahne haben die Abordnungen der vier Verbände in Havelberg – hier junge Soldaten aus der Elb-Havel-Kaserne – das feierliche Gelöbnis beziehungsweise ihren Eid abgelegt.

Havelberg. - „Ich wusste gar nicht, dass du solange still stehen kannst“, sagt eine junge Frau zu einem jungen Soldaten nach dem Appell zum feierlichen Gelöbnis bei der Bundeswehr in Havelberg. In drei Monaten Grundausbildung haben der junge Mann und weitere 250 Soldatinnen und Soldaten neben dem Stillstehen das Abc des Soldatenberufes gelernt. An diesem Nachmittag stehen sie im Mittelpunkt. Das Panzerpionierbataillon 803 Havelberg ist Gastgeber für die feierliche Zeremonie in der Elb-Havel-Kaserne.