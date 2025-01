In Magdeburg haben die Hengstmänner eine feste Spielstätte, Havelberg ist eine feste Größe für Gastspiele. Es gibt noch Karten.

Kabarett blickt in Havelberg auf ein skurriles Jahr zurück

Die Hengstmann-Brüder Tobias und Sebastian gastieren am 12. Januar in Havelberg.

Havelberg/vs. - Erstmals gehen die Hengstmann-Brüder mit ihrem satirischen Jahresrückblick auf Tour. Zusammen mit Heiko Herfurth ist das Kabarett-Duo aus Magdeburg an diesem Sonntag, 12. Januar, in Havelberg im ArtHotel Kiebitzberg zu Gast. Das Interesse ist groß, aber noch sind Karten erhältlich.

Zum Programm heißt es in der Ankündigung: „Wir zeigen nur das, was andere veröffentlicht haben, wir denken uns das nicht aus.“ Das ist wohl einer der häufigsten Sätze, der in den satirischen Monatsrückblicken auf der „hengstmannschen Bühne“ gesagt wird. Nun wird zusammengefasst.

Zuhörerthemen gefragt

Die kuriosesten Schlagzeilen, die verrücktesten Fotos und krassesten Aussagen und Ereignisse des Jahres 2024 werden auf der Bühne von Sebastian und Tobias Hengstmann sowie von Heiko Herfurth kommentiert, auseinandergenommen und in Zusammenhang gebracht. Und dabei entsteht immer eines: Ein Lacher. Denn die Umstände des Jahres 2024 waren oft so skurril, dass man auf der Bühne einfach drüber reden muss.

Das Publikum darf sich auf eine offene Runde freuen, die sich plaudernd und heiter mit den Sauen, die durchs Dorf getrieben werden,, auseinander- und nicht auf sie setzt. Vor allem freuen sich die Kabarettisten auf die Themen des Publikums. Diese werden im zweiten Teil eingesammelt und somit entsteht ein gemeinsamer Abend, in dem das Jahr 2024 auseinandergenommen wird.

Die Hengstmann-Brüder geben seit vielen Jahren Gastspiele in Havelberg. Zudem finden im Sommer Freiluftveranstaltungen statt, zunächst in Warnau, seit einiger Zeit ebenfalls in Havelberg. Die Beliebtheit ist ungebrochen.

Die Veranstaltung am Sonntag beginnt um 17 Uhr, der Einlass eine Stunde vorher. Karten für den Kabarettabend gibt es im Netz unter www.hengstmanns.de und außerdem in Havelberg im Service-Punkt der Volksstimme in der Schulstraße 8. Geöffnet ist dieser montags und mittwochs von 10 bis 14 Uhr, dienstags und donnerstags von 13 bis 17 Uhr und freitags von 8 bis 12 Uhr.