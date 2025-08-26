Gesundheit und Lebensqualität Kommt doch ein Ärztehaus in Havelberg?
Der Verein „Pro Krankenhaus“ berichtet über sein Engagement. Seit der Schließung des Krankenhauses in Havelberg geht es um Verbesserung der medizinischen Versorgung.
Aktualisiert: 26.08.2025, 06:57
Havelberg. - Die Devise, sich für die Verbesserung der medizinischen Versorgung einzusetzen, gilt nach wie vor für den Verein „Pro Krankenhaus Havelberg“. Bleibt die Hoffnung auf ein Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ oder Ärztehaus) in der Domstadt?