Der Verein „Pro Krankenhaus“ berichtet über sein Engagement. Seit der Schließung des Krankenhauses in Havelberg geht es um Verbesserung der medizinischen Versorgung.

Kommt doch ein Ärztehaus in Havelberg?

Der Verein „Pro Krankenhaus Havelberg“ und Unterstützer trafen sich auf dem Domplatz. Sie setzen sich seit fünf Jahren für eine bessere medizinische Versorgung in Havelberg ein.

Havelberg. - Die Devise, sich für die Verbesserung der medizinischen Versorgung einzusetzen, gilt nach wie vor für den Verein „Pro Krankenhaus Havelberg“. Bleibt die Hoffnung auf ein Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ oder Ärztehaus) in der Domstadt?