Mehr als 130 Milliardäre leben in Deutschland - Tendenz steigend. Getec-Inhaber Karl Gerhold wird oft als reichster Sachsen-Anhalter bezeichnet - doch das stimmt nicht. Der reichste Mann kommt mit rund 4,3 Milliarden Euro Vermögen aus dem Jerichower Land.

Milliardär undercover: Der reichste Sachsen-Anhalter kommt aus dem Jerichower Land - und kaum einer weiß es

Wenn Geld keine Rolle mehr spielt: In Sachsen-Anhalt gibt es fast 300 Millionäre. Die haben allerdings nur ein Bruchteil dessen auf dem Konto, was der reichste Mann aus Sachsen-Anhalt sein Vermögen nennt.

Burg. - Der reichste Mensch aus Sachsen-Anhalt kommt aus dem Jerichower Land und darf sich schon länger als Milliardär bezeichnen - und kaum einer weiß es. Ebenso ist kaum bekannt, dass der Milliardär zwei Millionen Euro gespendet hat, um seine Gemeinde zu retten.