Milliardär undercover: Der reichste Sachsen-Anhalter kommt aus dem Jerichower Land - und kaum einer weiß es
Mehr als 130 Milliardäre leben in Deutschland - Tendenz steigend. Getec-Inhaber Karl Gerhold wird oft als reichster Sachsen-Anhalter bezeichnet - doch das stimmt nicht. Der reichste Mann kommt mit rund 4,3 Milliarden Euro Vermögen aus dem Jerichower Land.
Aktualisiert: 26.08.2025, 10:07
Burg. - Der reichste Mensch aus Sachsen-Anhalt kommt aus dem Jerichower Land und darf sich schon länger als Milliardär bezeichnen - und kaum einer weiß es. Ebenso ist kaum bekannt, dass der Milliardär zwei Millionen Euro gespendet hat, um seine Gemeinde zu retten.