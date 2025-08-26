Marina Franz blickt auf ein halbes Jahrhundert voller Menschlichkeit, Freundschaft und bewegender Begegnungen am Harzklinikum in Wernigerode zurück. Nun geht sie in den Ruhestand – und lässt eine zweite Familie zurück. Ihre Arbeit war mehr als ein Beruf.

Wernigerode. - Wenn Marina Franz auf ihre fünf Jahrzehnte am Harzklinikum in Wernigerode zurückblickt, denkt sie zuerst an die vielen zwischenmenschlichen Begegnungen. In wenigen Tagen geht die Patientenbegleiterin in den Ruhestand. Damit lässt sie nicht nur ihre Patienten, sondern auch ihre „zweite Familie“, wie sie ihre Kollegen nennt, hinter sich.