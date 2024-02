Die Vorbereitungen zum Elberadeltag im Kreis Stendal in Sandau beginnen mit dem Frühjahrsputz und Baumrückschnitt. Stadt, Kirche und Turmverein sind beteiligt.

Kreis Stendal: Bäume an der Kirche in Sandau sind gestutzt

Stadtarbeiter und Fährleute haben in Sandau an der Kirche die Bäume zurückgeschnitten.

Sandau. - In Sandau zeigen sich die Bäume rund um die Kirche sehr gekürzt. Im Abstand von einigen Jahren erfolgt dieser große Rückschnitt. Stadtarbeiter und Fährleute nutzten das Wetter ohne Regen und Wind, um diese Arbeiten zu erledigen. Das Holz wird geschreddert und als Mulch genutzt.

Schon jetzt wird damit an die Vorbereitung für den Elberadeltag am 5. Mai in Sandau im Landkreis Stendal gedacht, wo dieser Platz mit Angeboten für die Gäste gefüllt sein wird. Mitglieder des Gemeindekirchenrates und vom Kirchturmförderverein hatten im Pfarrgarten mit dem Frühjahrsputz und Rückschnitt begonnen.