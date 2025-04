Kreis Stendal: Elberadsenioren aus Tangermünde machen Rast in Sandau

Die Elberadsenioren aus Tangermünde haben das Etappenziel in Sandau erreicht. Zwischenstopp an der Frau-Harke-Wegmarke vor der Kirche.

Sandau. - Die Kirche in Sandau mit der neuen Ausstellung im Turm war Zwischenstopp für die Senioren aus Tangermünde und Umgebung. Wolfgang Hellwig vom Kirchturmverein empfing die Gäste aus dem Landkreis Stendal an der Frau-Harke-Wegmarke vor der Kirche. Es war die erste große Radlerankunft in diesem Jahr.