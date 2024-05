Beim Projekttag „Leinen los“ bauten mehrere Gruppen in Klietz jeweils ein Floß. So wie das Jungs-Team erprobten alle ihre Flöße auf dem See.

Klietz. - Ein Tag am See in Klietz mit Sommerwetter war nach Ansicht von Kindern aus den Orten im Elbe-Havel-Land schon toll. Dass sie zudem am Projekt „Leinen los“ im Landkreis Stendal teilnehmen konnten, war noch besser. Aufgeteilt in Teams, hatten sie die Aufgabe, aus Holz, Gummireifen, Plastekanistern und Leinen Flöße zu bauen. Mit René Hegner, er ist Jugendkoordinator bei der Kreissportjugend Havelland, war ein erfahrener Projektleiter in Klietz dabei. Doch es war Aufgabe der Kinder, ein Floß mit eigenen Ideen zu bauen. Eine Runde auf dem Seewasser zeigte, dass die jungen Floßkonstrukteure im Team erfolgreich waren. Was musste dafür alles getan werden?