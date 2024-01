Jörg Gericke ist als Küster für die Gotteshäuser in Havelberg zuständig. Als Pfarrerskind hat er in der Stadtkirche schon viel gesehen, nun arbeitet er auch da.

Kreis Stendal: Kirchdiener in Havelberg mit Leib und Seele

Arbeit in Kirche

Jörg Gericke hat jetzt die Küsterstelle in der Kirchengemeinde Havelberg übernommen. Die Stadtkirche kennt er durch die Pfarrstelle vom Vater seit seinen Kindertagen.

Havelberg. - Eine Kirche als Platz für die Arbeit kennt Jörg Gericke aus Havelberg, er ist damit aufgewachsen. Sein Vater war über Jahrzehnte Pfarrer für die damalige Stadtkirchengemeinde. Als Kind liebäugelte er mit dem Orgelbau. Das wurde dann auch so, doch wie so oft im Leben, gibt es noch andere Wege. Seit Jahresbeginn ist der gelernte Tischler und Orgelbauer Küster in der Kirchengemeinde Havelberg. Damit kümmert er sich nun um Dom, Stadtkirche und Dorfkirchen.