Der Orts- und Kulturverein in Sandau im Kreis Stendal hat die Idee für einen Abend mit Bewegung, Spiel und Spaß für Kinder als Start in die Weihnachtsferien.

Mit Sport, Spaß und Spiel zur Gute-Laune-Musik hatten die Kinder in der Halle in Sandau schon einen ersten Höhepunkt vor den Festtagen.

Sandau. - Für die Kinder in Sandau und aus der Umgebung im Kreis Stendal gab es schon vor den Weihnachtstagen eine große Überraschung. Der Orts- und Kulturverein des Elbestädtchens hatte ein „Kinder-Weihnachtsfest mit Sport, Bewegung und musikalischer Unterstützung“ organisiert. Auf dem Programm in der Sporthalle in Sandau standen verschiedene Mitmachstationen und Bewegungsspiele. Dass der Weihnachtsmann kurz vor dem großen Fest noch einen Halt in Sandau einlegte, war erfreulich. Der Abend in dieser Form war eine gelungene Premiere nach Ansicht von Kindern, Eltern und Beteiligten.

Für die Kinder hieß es gleich zu Beginn, an der Torwand, im Slalom oder beim Badminton zu zeigen, was möglich ist. Bernd Kandner vom Turn- und Sportverein in Sandau sagte: „Vom Abend und dem Zuspruch hier bin ich angenehm überrascht. Es ist sehr schön, dass aus anderen Orten auch Kinder und Eltern gekommen sind. Heute sind mindestens 60 Kinder da. Jeder ist willkommen, das ist gut. Es sollte jedes Jahr so etwas geben. Dann könnten sich noch andere Sportvereine beteiligen.“

Die Idee, mit dem Sportabend in die Weihnachtsferien zu starten, hatten Ruud Engelse aus Sandau und Stefan Wallendorf aus Schönfeld. Der Orts- und Kulturverein nahm sich der Sache an. Wichtig war, dass die Halle genutzt werden konnte und Spaß und Musik dazu nicht zu kurz kamen.

Einen ganzen Abend mit Fußball, das gefiel den Kindern. In der Halle war genug Platz für Bewegung und zum Toben. Foto: Max Tietze

Fußball konnte den ganzen Abend gespielt werden. Zwei Hüpfburgen hatte die Firma Havelberger Catering in der Halle aufgebaut, die auch gerne genutzt wurden.

Die Kinder Paula, Thessa und Junia erzählten: „Es ist super, so eine Veranstaltung muss jeden Tag sein. Unser schönstes Spiel heute war ,Reise nach Jerusalem’ . Wir haben aufgepasst, dass wir bis zum Schluss dabei sind.“

Der Weihnachtsmann hatte für die Geschenke Hilfe bekommen. Jenny Zilcher von der Schützengilde in Sandau half beim Einkauf und dann auch beim Verteilen. Foto: Max Tietze

Viele Kinder wurden von Eltern gebracht und am späten Abend wieder abgeholt. Aber es waren auch Eltern vor Ort, beispielsweise Familie Höhn. Mandy Höhn gefiel es in Sandau: „Wir sind aus Havelberg hier. Es ist sehr schön und toll für die Kinder.“ Auch andere Eltern meinten, dass die Veranstaltung mit Sport und Spaß perfekt zum Ferienstart passt.

Hetty Engelse und Adelheid Schwannecke sorgten bei der Veranstaltung in Sandau für leibliches Wohl. Foto: Max Tietze

Thomas Will, Leiter vom Jugendzentrum in Havelberg, freute sich, dass die Halle gut besucht war. Die Kinder hatten ihren Spaß mit Überraschungsgästen in Kostümen, zusammen mit „Glückschweinchen“ und „Gorilla“ wurde ausgelassen getanzt. Der Weihnachtsmann hatte durch die Unterstützung der Schützengilde Sandau noch ein paar Geschenke mehr kaufen können. Jenny Zilcher von den Schützen half dem Weihnachtsmann beim Verteilen. Ein Lied oder ein Gedicht mussten die Mädchen und Jungen parat haben. Erst dann gab es etwas aus dem großen Koffer.

Weil Sport und Bewegung hungrig machten, gab es heiße Würstchen, Muffins und Quarkbällchen, auch ganz nach Kindergeschmack.