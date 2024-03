Sandau. - Seit gut 40 Jahren ist Wolfgang Hellwig aus Sandau Kommunalpolitiker. Er hat die Gremien in der DDR kennengelernt, nach der Wendezeit blieb er und engagierte sich noch mehr in seiner Stadt und im Landkreis Stendal. Mit 78 Jahren sagt Wolfgang Hellwig: „Jüngere müssen mitmachen.“ Allerdings sieht er, dass es schwer geworden ist, Nachwuchs für die ehrenamtliche Ratsarbeit zu gewinnen. Woran könnte es liegen?

Wolfgang Hellwig ist nachdenklich, wenn er sagt: „Es ist schwierig, Kandidaten für die Ratsarbeit zu finden. Die Jüngeren müssen mit an den Tisch.“

Demokratie ist nach seinen Worten die beste Ordnung, nur es ist festzustellen, dass die Kompromissbereitschaft bei Problemen gesunken ist. Das macht er auch an der Weltpolitik und der Wirtschaft fest, die als einzelne Person gar nicht zu überblicken ist.

Immer mehr Bürokratie

Es scheint keine einfachen Lösungen mehr zu geben. Rentner fühlen sich nicht mitgenommen. Der Eindruck mag täuschen, aber die Leute wollen damit nichts mehr zu tun haben. Oder doch? Die Proteste der Landwirte haben gezeigt, Menschen wollen mitreden.

Für zahlreiche Projekte hat Wolfgang Hellwig selbst erfahren, wie sehr die Bürokratie zugenommen hat. Er erläutert es am Beispiel vom Leader-Förderprogramm: „Früher waren einmal drei Seiten für einen Antrag ausreichend, jetzt sind 20 Seiten nötig.“

Wo sieht er Vorteile, wenn man sich in der Politik vor Ort einbringt? Dazu sagt er mit seiner Erfahrung aus den Jahrzehnten: „Schwierige Dinge werden nicht sofort beschlossen. Dazu wird vorher in den Ausschüssen beraten und diskutiert, auch mit Fachleuten. Vor Ort muss Verständnis für Lösungen geweckt werden. Wer mitmacht, muss an alle Menschen denken.“

In der Welt umgeschaut

Wolfgang Hellwig hat viel gesehen und kann vergleichen: „Trotzdem wir in vielen Sachen unzufrieden sind, geht es uns immer noch gut. Wir haben in Europa und Deutschland noch gute Karten.“

Dass viele Leute heute nicht mehr im Ort ihre Arbeit haben und vielleicht nur am Wochenende zu Hause sind, mag auch ein Grund sein, dass man bei politischen Ämtern zurückhaltender geworden ist.

Wolfgang Hellwig begann seinen Weg als junger Mensch in der Kommunalpolitik 1974 im Stadtrat von Sandau für die CDU. Damals projektierte er landtechnische Anlagen. Er erzählt: „Die Schweinemastanlage in Sandau hatte ich auf dem Reißbrett und mitgebaut.“ Bau und Planung bestimmen bis heute seine Arbeit, mittlerweile als Senior im Ehrenamt. Gewählt ist er für den Stadtrat Sandau und den Verbandsgemeinderat Elbe-Havel-Land. Nach der Wende war die Arbeit im Kreis wichtig geworden, erst Havelberg, dann in Stendal.

Wolfgang Hellwig erinnert sich gern an die Zeit, als in der DDR viel nach Feierabend gemacht wurde. Ehrenamtlicher Bauleiter war er für den Konsum, als in den 1970-er Jahren die Kaufhalle in Sandau gebaut wurde. Es gab den Mach-Mit-Wettbewerb. Gehwege und Straßen wurden in Eigenleistung gebaut. In den 1980-er Jahren entstand eine Trinkwasserleitung. Er sagt über die damaligen Bedingungen: „Jedes Wochenende und nach Feierabend wurde gearbeitet. Im Mach-Mit-Wettbewerb gab es fünf DDR-Mark in der Stunde. Aufträge hatten wir auch im brandenburgischen Gebiet.“

Immer noch viel zu tun

Wenn es um das Bauen in Sandau geht, ist er dabei. Er wünscht sich, dass es mit dem Rathaus in Sandau weitergeht. Der Kirchturm ist noch nicht ganz fertig. Dass er trotz aller Schwierigkeiten heute steht und genutzt wird, darauf sind er und seine Mitstreiter zu Recht stolz.

Die Liste ist sehr lang, wo der gebürtige Sandauer dabei ist, auch im Vorstand. Der Förderverein für den Kirchturm in Sandau, die Jagdgenossenschaft, TuS Sandau mit dem Seniorensport, Rassekaninchen, Senioren-Union, Elberadler, Wein und Gästezimmer – da bleibt die Frage, wie man das alles unter einen Hut mit der Abgeordnetentätigkeit in Stadt und Kreis bekommt.

Dazu sagt der Sandauer: „Ohne meine Frau Sigrid wäre das nie gegangen. Sie hat mir dafür den Rücken freigehalten.“

Wer was macht, kann etwas bewegen – das bleibt das Motto von Wolfgang Hellwig.