Krippenspiel hat in Fischbeck Premiere

Allerorten wird am Heiligen Abend wieder zu Christvespern eingeladen. In Fischbeck gibt es dabei sogar eine Premiere: Erstmals wird in der Kirche ein Krippenspiel aufgeführt.

Der von Sabine Stimming dirigierte Projektchor wird die Christvesper in der Wuster Kirche musikalisch begleiten. Das vor zehn Jahren gebildete Ensemble tritt in der Regel nur in der Weihnachtszeit auf.

Elbe-Havel-Land - Sieben Kinder probten am Mittwoch in der Fischbecker Kirche ganz eifrig für ihren großen Auftritt. Maria und Josef saßen hinten an der Krippe, ein Hirte stand am Rande und vorn die vier ganz in Weiß gekleideten Engel. Eigentlich sind es acht Kinder, doch war eines erkrankt. Es war die erste Probe in der kühlen Kirche, vorher traf man sich im warmen Haus der Vereine.