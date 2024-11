Erzieher in der Kita Landkreis Stendal: Ein ganzes Berufsleben für Kinder in der Kita

Krippe, Kindergarten, Hort, was ist gut am Beruf als Erzieher im Landkreis Stendal? Kita-Erzieherin Heike Winkler wechselt nach über 40 Jahren in den Ruhestand.