Pfarrstelle im ländlichen Raum Landkreis Stendal: Ein neuer Pfarrer in Sandau
Theologe Matthias Öffner ist am Sonntag in sein Amt eingeführt worden. Nach zwei Jahren Wartezeit ein Segen für die Gemeinden. Was den Kirchenmann auszeichnet.
Aktualisiert: 29.09.2025, 10:55
Sandau. - Noch sind nicht alle Umzugskartons in Sandau im Landkreis Stendal ausgepackt. Doch in das Pfarrhaus in der kleinen Stadt an der Elbe ist nach zwei Jahren wieder Leben eingekehrt. Warum Pfarrer Matthias Öffner nach Sandau gekommen ist.