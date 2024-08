Der Orts- und Kulturverein Garz investiert in Geräte für sportliches Training. Outdoor-Fitness ist Trendsport und passt in das Dorf. Wer kann damit trainieren?

Landkreis Stendal: Fitnesspark lockt in kleinen Ort an der Havel

Lars Braunsdorf (links) probierte sich in Garz im neuen Fitnesspark unter Anleitung von Ortsbürgermeisterin Doreen Bäther (rechts) am Ausdauergerät aus.

Garz. - Unter dem Motto „Muskeln – der Gesundmacher“ begrüßte Ortsbürgermeisterin Doreen Bäther ihre Gäste auf dem Sportplatz in Garz. Grund dafür war die Einweihung des neuen Outdoor-Fitnessparks, der neben dem Beachvolleyballplatz im Haveldorf im Landkreis Stendal installiert wurde. Warum gibt es dieses sportliche Projekt?

Nach dem Sommerfest war es die zweite Amtshandlung, die von der neuen Ortsbürgermeisterin im kleinen Haveldorf durchgeführt wurde. Zu Beginn der Einweihung berichtete Doreen Bäther von der Grundidee und der Zielsetzung des neuen Sportparks.

Doreen Bäther stellt den Fitnesspark in Garz vor. Foto: Thomas Henningsen

Training mit Körpergewicht im Fitnesspark

Denn solche Outdoor-Fitnessmöglichkeiten sind oft in Tourismusgegenden vorzufinden, im Elb-Havel-Winkel dagegen eher weniger. So entstand die Idee, derartige Möglichkeiten auch in Garz ins Leben zu rufen, um den Sportplatz attraktiver zu gestalten.

Alex und Christian Maas hatten vor kurzem ihre Rosenhochzeit gefeiert und begannen ihr neues Ehejahr sportlich. Der Fitnesspark in Garz wurde getestet. Foto: Thomas Henningsen

Insgesamt sind drei neue Sportgeräte dort vorzufinden, zwei Ausdauergeräte und ein Kraftgerät. Bei jedem Gerät muss mit dem eigenen Körpergewicht gearbeitet werden. Die Ortsbürgermeisterin selbst war es dann auch, die die Übungen den interessierten Bürgern vorführte. Diese waren zahlreich aus der eigenen Ortschaft und aus dem Nachbardorf Warnau erschienen. Im Anschluss konnten die Geräte unter Anleitung ausprobiert und, wenn notwendig, dazu Fragen gestellt werden. Aufgebaut wurde der Outdoor-Fitnesspark in Gemeinschaftsarbeit. Ein großes Dankeschön richtete Doreen Bäther dabei an Tony Steitzer, der einen großen Anteil der Hauptarbeit dazu geleistet und Materialien zur Verfügung gestellt hatte. Bei den Baumaßnahmen wurde in diesem Zusammenhang die Tischtennisplatte umgestellt.

Am vorherigen Standort war sie ein wenig verloren, befand Lars Braunsdorf. Nun fügt sie sich am Fitnesspark gut ein, und es wird regelmäßig gespielt. Investiert wurden 5.900 Euro, diese Summe trägt der Orts- und Kulturverein Garz. Unterstützt wurde das Projekt mit Spenden vom Förderverein der Feuerwehr und von der Firma Ehrl Havelhöfe Garz.

Der Fitnesspark wurde offiziell von der Stadt Havelberg abgenommen, so dass dieser für alle frei zugänglich ist. Ein Hinweisschild weist auf die korrekte Nutzung hin. Wenn dem Orts-und Kulturverein wieder Geld zur Verfügung steht, soll der Park in Zukunft mit einigen Fitnessgeräten erweitert werden. Bis dahin heißt es aber nun schon „Sport frei“. Jetzt gibt es einen Grund mehr, sich auf Entdeckungstour in das Haveldorf zu begeben.