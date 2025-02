Alexander Nachama ist Militärrabiner bei der Bundeswehr und beim Auschwitz-Gedenken in Havelberg zu Gast. Was sind Aufgaben in dieser besonderen Funktion?

Oberstleutnant Ronny Graß (von links), Kommandeur des Panzerpionierbataillons 803 in Havelberg, Bürgermeister Mathias Bölt, Militärrabbiner Alexander Nachama und Dompfarrer Teja Begrich bei der gemeinsamen Gedenkveranstaltung im Rathaus in Havelberg.

Havelberg. - Vor 80 Jahren, am 27. Januar 1945, gelang der Roten Armee die Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz. Dieses wichtige Datum, seit einigen Jahren zum Gedenktag der Opfer des Nationalsozialismus bestimmt, nahmen auch in diesen Jahr – schon zum dritten Mal – die drei tragenden Säulen der Hansestadt, also Bürgerschaft, Domgemeinde und Garnison, zum Anlass einer gleichermaßen würdigen und informativen Feier im Sitzungssaal des Rathauses. Zur musikalischen Umrahmung war ein Bläserquintett des in Havelberg so gern gehörten Heeresmusikkorps aus Neubrandenburg angereist.