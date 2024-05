Ein Kühlschrank steht im Kreis Stendal in Kamern auf dem Campingplatz am See. Er ermöglicht, jederzeit Biogemüse, Kräuter und Blumen aus Anbau vor Ort zu bekommen.

Kamern. - Die Erntezeit hat in Kamern im Biogarten beim Campingplatz am See schon wieder begonnen. Nachdem im vergangenen Jahr der Garten im Landkreis Stendal schon viel hergegeben hat, wurde klar, es darf noch mehr werden. Bewährt hatte sich, dass das frische Gemüse im Imbiss des Campingplatzes verarbeitet wird und Leute die Abholmöglichkeit am Garten nutzen. Doch wie kommen Menschen an das frische Gemüse, ohne sich um Öffnungszeiten kümmern zu müssen? Gibt es für die Abholer eine einfachere Lösung?