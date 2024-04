Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Kamern. - Wer den Campingplatz am See in Kamern als Reiseziel hat, sucht einen ruhigen Urlaubsort. Olaf Christ betreibt diesen Platz und hatte mit seinem Team die Idee, das Interesse der Urlauber mit dem Biogarten „Pflanzenglück“ zu verbinden. Großstädter kommen zum Urlaub und gehen mit dem Platz-Team gemeinsam im Garten Schritte zurück in die Natur. Ein Teil des Tages wird mit Gärtnerleben gefüllt, und es bleibt genug Zeit, Land und Leute ringsum im Landkreis Stendal zu entdecken. Das ist das Projekt „Ackern und Ruhen“. Was bewegt Menschen aus der Stadt, den idyllischen Ort am See zu besuchen?