Havelberg. - Wer die Diagnose Parkinson bekommt, erhält im Landkreis Stendal Hilfe auf verschiedenen Wegen. Neben den ärztlichen Möglichkeiten ist die Selbsthilfe eine Säule in der Therapie. Was spricht dafür? Die Volksstimme hat sich bei Apotheker Gerald Friedl in Havelberg erkundigt. Er ist einer der Ratgeber für die neue Selbsthilfegruppe Parkinson in der Domstadt.