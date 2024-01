Anke Hein ist Vorsitzende in der Rheuma-Liga in Havelberg und leitet das Funktionstraining. Als Physiotherapeutin kann sie die richtigen Tipps geben.

Havelberg. - Rheuma ist eine Krankheit, der Menschen in Havelberg und Umgebung mit Lebensmut begegnen. Vor 20 Jahren wurde in der Domstadt die Gruppe der Rheuma-Liga gegründet. Einige von denen, die diese Unterstützung für Betroffene und Angehörige auf den Weg gebracht haben, sind heute noch dabei. Regelmäßig wird zu Treffen, zum Funktionstraining und zur Wassergymnastik eingeladen. Denn es ist etwas dran am Sprichwort, wer rastet, der rostet. Die Rheuma-Liga in Havelberg tut ihren Mitgliedern Gutes mit Tagestouren und interessanten Reisen. Alle, überwiegend im Seniorenalter, sind mit Freude dabei. Der Zulauf zur Gruppe über die Jahrzehnte spricht für sich.