Der Trink- und Abwasserzweckverband hat in Havelberg eine Möglichkeit zur Beseitigung der Geruchsprobleme in der Kanalisation getestet. Das ist das bisherige Ergebnis.

Bei der Kanalisation in der Bahnhofstraße in Havelberg treten immer wieder Geruchsprobleme auf. Maßnahmen dagegen werden getestet.

Havelberg/Schönhausen. - In Anbetracht der Kostensteigerungen wird es in den kommenden Jahren nicht einfacher, alle Anlagen zu erhalten und dabei die Beitragszahler nicht über Gebühr zu belasten, so Sebastian Horn, Geschäftsführer der Stadtwerke Havelberg, auf der konstituierenden Sitzung des Trink- und Abwasserzweckverband Havelberg (TAHV) in Schönhausen. Die Stadtwerke erledigen die laufenden Geschäfte für den Zweckverband.