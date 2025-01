Ehrungen für Mensch und Hund nach dem Wettkampf beim Hundesportverein in Havelberg.

Havelberg. - Der Hundesportverein Havelberg war Gastgeber für den „Schutzdienst Pokalwettkampf“. Damit wurde eine Tradition in der Domstadt fortgesetzt. Zum Treffen in der Winterzeit kommen Mensch und Hund aus nah und fern nach Havelberg im Landkreis Stendal zum Übungsgelände der Hundesportler. Was ist beim Wettbewerb gefragt?