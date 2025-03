Kamern. - Zum ersten Mal hat der Zirkus „Smiley“ sein großes Zelt in Kamern am See aufgebaut. Charlett Woitschack vom Zirkus-Team lobt die Kinder der Freien Schule „Elbe-Havel-Land“, die den ersten Trainingstag im Projektzirkus absolviert haben. Als junge Artisten und Clowns wollen sie am Schluss des Projektes in einer bunten Show in der Manege vor Publikum auftreten.

