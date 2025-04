Die Blumenboutique von Marion Schönborn bietet in Klietz neben Schnittblumen und Pflanzen einen Garten, in dem ein Erinnerungsregal steht. Senioren staunen und lassen sich an diesem Ort gern an frühere Zeiten erinnern. Reibe, Fleischwolf und Kannen in der Hand zu halten, ist ein bisschen wie Zeit zurückholen.

Foto: Max Tietze