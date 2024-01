Jutta Böhning-Kluge betreut ehrenamtlich die Gemeindebibliothek in Kamern. Neu in der Ausleihe sind „Tonies“. Das sind Figuren mit Hörspielen für Kinder.

Kamern. - Wenn ein kleines Dorf wie Kamern im Kreis Stendal noch eine Bibliothek besitzt, ist das etwas Besonderes. Vor dem Hintergrund klammer Gemeindekassen erscheint es selbstverständlich, dass so eine Einrichtung ehrenamtlich betrieben wird. Jede Woche Zeit nimmt sich Jutta Böhning-Kluge Zeit für die Öffnung der Bücherei, dazu muss man sich schon berufen fühlen. Zur Veranstaltung im Elbe-Havel-Land anlässlich des Ehrenamtstages wurde ihr Engagement gewürdigt. Was macht für sie das Leben mit Büchern aus?

Jutta Böhning-Kluge erzählt: „Zur Bibliotheksarbeit bin ich ganz überraschend gekommen. Vor drei Jahren zogen mein Mann und ich nach Kamern. Vorher waren wir in Apolda zu Hause.“ Die heimische Bibliothek war bald zu klein, in das neue Haus passte nichts mehr zusätzlich hinein.

Vom Lesen zum Ehrenamt

Die Auswahl in der Gemeindebibliothek bot neuen Lesestoff. In der Bücherei von Kamern war damals Diana Schulz die ehrenamtliche Bibliothekarin. Sie konnte das Ehrenamt aus beruflichen Gründen nicht mehr fortführen und fragte bei Jutta Böhning-Kluge nach, ob sie sich um die Bibliothek kümmern könnte. So wurde aus der Leserin eine ehrenamtliche Bibliothekarin. Das war vor gut zwei Jahren. Jutta Böhning-Kluge führt als Gründe an: „Es ist die Freude mit den Lesern. Ich höre Fragen, ich kann beraten, die Kommunikation tut gut.“

Lesen Sie auch:Eine Schule will wachsen - wie geht das in einem Dorf im Kreis Stendal?

Sie hat 2022 viel von ihrer Vorgängerin übernommen, die Bibliotheksverwaltung wird weitergeführt und in der Zukunft auch digital werden. Den „Lesestuhl“, einen mit alten Zeitungsblättern beklebten Stuhl und als Platz für die Bibliothekarin gedacht, hat sie gegen ein bequemeres Modell getauscht. Der „Lesestuhl“ ist jetzt zwischen den Regalen zu entdecken und dient als Sitzmöbel für Bibliotheksbesucher. Wer sich in den Bücherregalen umschaut, findet Romane, Historisches und Weltliteratur neben Wissenschaft und Geschichte. Gut gefüllt ist die Abteilung mit Baby- und Kinderbüchern. Auch Comics bekommt man und selbst die Herz-Schmerz-Hefte werden gelesen. Zu den Favoriten der Bibliothekarin zählen Bücher über Historisches und Thriller, es darf spannend und unterhaltend sein.

Die Heilpädagogin im Ruhestand hatte im Berufsleben Kinder mit Handicap gefördert und begleitet. Daher weiß sie, wie schwer es sein kann, Kinder für Bücher zu begeistern. Anderseits hat sie gesehen, welche Hilfe und welchen Spaß Kinder durch das Lesen bekommen. Sie freut sich, dass die Kinder der Freien Schule aus dem Ort oft in der Bücherei vorbeischauen.

Neu in der Bibliothek sind die „Tonies“ als Fantasieerlebnis für die Jüngeren. Dabei geht es um Figuren mit Hörspielen zum Ausleihen. Zum Abspielen muss zu Hause eine „Toniebox“ vorhanden sein.

Es sind nicht nur die Jüngeren, auch viele Ältere stöbern gern in den Regalen. Ab und zu fragen sie auch die Bibliothekarin, ob sie weiß, was noch nicht gelesen wurde. Dann kann Jutta Böhning-Kluge in der Statistik nachsehen. Diese Hilfe wird gern in Anspruch genommen.

Der „Lesestuhl“ in der Bibliothek in Kamern ist mit historischen Zeitungsblättern beklebt. Foto: Max Tietze

Viel Auswahl in den Regalen

Rund 7.500 Medien sind in der Gemeindebibliothek vorhanden, davon sind gut 6.000 Bücher. Besonders gern greifen die Leser zu Krimis, Sachbüchern, Unterhaltung und Kinderbüchern. Zu den Medien zählen über 1.000 CDs, DVDs und Videos.

Die Einrichtung in Kamern ist der Bibliothek in Osterburg angegliedert. Das trifft ebenso auf die kleinen Bibliotheken in Klietz, Schönhausen und Schollene zu. Hilfreich ist für die ehrenamtliche Arbeit, dass Weiterbildungsveranstaltungen organisiert werden.

Dankbar ist Jutta Böhning-Kluge, dass im vergangenen Jahr mehr als 70 Bücher durch Spenden in den Bestand kamen. Geld zum Ankauf ist kaum vorhanden. Spenden sind immer willkommen.